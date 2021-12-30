مصر ترفع سعر السكر بأول يناير.. إليكم قائمة بأسعار سلع أخرى

نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر رفع أسعار سلع مثل السكر لتصبح سعر الكيلو الواحد 10.5 جنيها (نحو 0.65 دولارا) بعد سعره الحالي المتمثل بـ8.5 جنيها للكيلو.

يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، وفيما يلي قائمة الأسعار وفقا لبوابة الاهرام التي أشارت بتقريرها إلى أن القائمة شهدت حذف 4 سلع هي: "الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو".

- المكرونة وزن 1 كيلو جرام 9 جنيهات بدلا من 8.50 جنيه.

- المكرونة وزن 500 جرام 4.50 جنيه بدلا من 4.25 جنيه.

- فول معبأ 500 جم بسعر7.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

- كيس العدس وزن 500 جرام بمبلغ ١١ جنيها بدلا من ٨ جنيهات.

- المسلي الصناعي وزن 800 جرام 24 جنيها بدلا من 17.25 جنيه.

- الجبنة وزن 500 جرام 10.90 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

- الجبنة وزن 250 جراما 5.90 جنيه بدلًا من 5.25 جنيه.

- المسحوق أتوماتيك 1 كيلو جرام 17.50 جنيه بدلا من 15.75 جنيه.

ونشرت الاهرام أيضا أسعار السلع في البطاقة التموينية بدءًا من يناير 2022 وكانت كالتالي:

- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 20 جنيهًا.

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة 500 جرام بسعر 4 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24جنيها.

- مسحوق أتوماتيك 1 كجم بسعر 17.5 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7.5 جنيه.

- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

- كيس سائل غسيل أوان 80 جراما بسعر 2 جنيه.

- بسكويت يويوز فانليا سادة 40 جراماً: جنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر 45 جراماً: جنيهان.

- بسكويت تومورو 80 جراماً: 3 جنيهات.

- بسكويت «بو» 45 جراماً: 3 جنيهات.