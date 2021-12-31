السعودية.. تداول فيديو لأمير يأمر بشراء بضاعة سوق "الخميس" كاملة بعد زيارة مفاجئة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأمير الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارة مفاجئة لسوق الخميس الشعبي.

وألقى نشطاء الضوء على موقف الأمير حسان وطلبه شراء السلع المعروضة متسائلا كيف يبيع الأشخاص هناك في أجواء ماطرة دون "أكشاك".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: " فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس: كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟.. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير: "قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بزيارة لسوق الخميس بوسط مدينة الباحة والتقى سموه بعدد من البائعين والبائعات، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم".

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