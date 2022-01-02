مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن خلال عام 2021.

وقال ربيع، في بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على فيسبوك، تحت عنوان "حصاد عام 2021"، إن استراتيجية التطوير التي صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تجني ثمارها"، وأضاف أن "قناة السويس تواصل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة".

وتابع بالقول إن عائدات قناة السويس خلال عام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20 ألف و694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18 ألف و830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأكد أن قناة السويس نجحت في إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن" بكفاءة واقتدار وهو ما حظي بإشادات دولية عديدة أبرزها إشادة المنظمة البحرية الدولية IMO حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، ونجحت في تعويم السفينة بشكل آمن دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها.

وكشف أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة وتتماشى مع توجهات المنظمة البحرية العالمية "IMO" بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة منها دراسة تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدداً من الوحدات البحرية بما يمكن معه إعلان قناة السويس "القناة الخضراء".