لماذا يتسابق الأثرياء للوصول إلى الفضاء أولًا؟

هونغ كونغ (CNN)—أنضم تشينغبينغ زاو، الرئيس التنفيذي لعملة بينانس "Binance" الرقيمة إلى قائمة أثرى أثرياء العالم بعد أن وصلت تقديرات قيمة ثروته إلى 96 مليار دولار، وفقا لتقرير نشره مؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، الاثنين.

وتنافس ثروة زاو المقدرة الآن ثروة لاري اليسون، مؤسس شركة أوراكل وتتفوق على ثروة موكش أمباني، رجل الأعمال الهندي الذي ارتفعت ثروته أيضًا خلال العامين الماضيين.

زاو وبعد دراسة علوم الكمبيوتر في جامعة ماكجيل، عمل على برمجيات التداول لبورصة طوكيو وبلومبيرغ، قبل أن يطلق منصة بينانس في العام 2017، وقام ببنائها تدريجيًا لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

وفي تغريدة على تويتر نشرت الاثنين، بدا أن زاو أقر بهذا الإعلان، وكتب "لا تقلق بشأن الترتيب. ركز على عدد الأشخاص الذين يمكنك مساعدتهم".