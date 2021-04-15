دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إن التعامل في العملات الرقمية مثل بيتكوين يعتبر "محرما" وفما لما يراه.

معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر: #العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ "صالة قمار". #المنيع_في_ليوان_المديفر #عيشوا_معنا_معنى_رمضان https://t.co/dUZHqUnZFN

جاء ذلك في مقابلة أجراها المنيع على قناة روتانا خليجية، ردا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة، حيث قال: "أبدا لا تملك معنى الثمنية، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها الآن 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ10 ملايين؟"

وتابع قائلا: "القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن بأن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام.."

وأضاف: "هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون ورائها دولة أو يكون وراها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل ورائها من يضمنها؟ هل ورائها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة وإن كانت ليس كالقمار الواضح لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة.."