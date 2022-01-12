سعر تذكرة جلوس لساعتين مع فيفي عبده في أبوظبي يثير تفاعلا.. إليكم قيمتها

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صورة ارشيفية للفنانة فيفي عبدة
Credit: @Fifiabduoffcial

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تسعيرة مقابل الجلوس والتصوير معها خلال زيارتها إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

التسعيرة نشرتها فيفي عبده على صفحتها المعرفة بتويتر، والتي ذكرت أن سعر "فئة البلاتينيوم" يومي السبت والأحد والتي تتضمن "جلسة مثيرة لمدة ساعتين بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير وغداء مع النجمة" يبلغ سعرها 1100 درهما (نحو 300 دولار).

أما "الفئة الذهبية" أيام الجمعة والسبت والأحد فتتضمن "جلسة من الساعة 4 إلى 5:30 بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير" فيبلغ سعرها 750 درهما"، لافتة إلى "عروض الغرف المميزة" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي تغريدة لاحقة أعلنت فيفي عبده تأجيل "الايفينت لظروف انشغالي في مصر" لافتة إلى أنها ستعلن عن موعد زيارتها الجديد قريبا.

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