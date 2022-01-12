دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تسعيرة مقابل الجلوس والتصوير معها خلال زيارتها إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

انتظروني ان شاء الله اشوفكم و تشوفوني في ابو ظبي من ٢١ ل ٢٣ يناير بحبكم ❤️❤️❤️❤️❤️ الحجوزات في الرابط ده https://t.co/xA9BbAllsl https://t.co/qDEZkGBHTg

التسعيرة نشرتها فيفي عبده على صفحتها المعرفة بتويتر، والتي ذكرت أن سعر "فئة البلاتينيوم" يومي السبت والأحد والتي تتضمن "جلسة مثيرة لمدة ساعتين بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير وغداء مع النجمة" يبلغ سعرها 1100 درهما (نحو 300 دولار).

أما "الفئة الذهبية" أيام الجمعة والسبت والأحد فتتضمن "جلسة من الساعة 4 إلى 5:30 بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير" فيبلغ سعرها 750 درهما"، لافتة إلى "عروض الغرف المميزة" دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي تغريدة لاحقة أعلنت فيفي عبده تأجيل "الايفينت لظروف انشغالي في مصر" لافتة إلى أنها ستعلن عن موعد زيارتها الجديد قريبا.