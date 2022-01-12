لبنان.. القاضي غادة غون تصدر قرارا بمنع سفر محافظ البنك المركزي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت القاضي، غادة عون، قرارا بمنع سفر رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار القاضي عون يأتي "لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الاولي من قرائن وادلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

وفي تقرير منفصل نقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن عون ردها على ما ورد في نشرة أخبار ’الجديد‘، وقالت في بيان: "تصويبا لما ورد في نشرة اخبار المساء على ’الجديد‘، ورد في هذه النشرة اني قلت عن رياض سلامة ’حرام ما يتوقف‘ هذا غير صحيح بتاتا".

وتابعت قائلة: "أنا لم اقل هذا الكلام على الاطلاق، ونحن كنيابة عامة نطبق دائما المبدأ القائل: ان كل انسان بريء حتى تثبت ادانته، إنما حفاظا على الادلة اصدرت قرارا بمنع السفر".