توقيت تصريح وزير الطاقة السعودي عن استغلال اليورانيوم يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح أدلى به بأن هناك "كمية هائلة من موارد اليورانيوم" الموجودة في بلاده والتي يرغبون في استغلالها.

وأكد وزير الطاقة السعودي أنهم سيفعلون ذلك "بأكثر الطرق شفافية"، مضيفًا "سنقوم بإحضار شركاء وسنقوم باستغلال هذا المورد وسنقوم بتصنيعه وسنطور حتى الكعكة الصفراء، وسنعمل على تحقيق الدخل تجاريًا من هذا المورد".

مع اقتراب القوى الكبرى "4+1" في #فيينا من الوصول إلى #الاتفاق_النووي مع #إيران؛ #وزير_الطاقة يكشف خلال مؤتمر التعدين في #الرياض، عن تطلّع #السعودية لتطوير برنامج نووي "سلمي"، مؤكدًا أن #المملكة لديها كميات كبيرة من #اليورانيوم التي سوف تستغلها تجاريًا https://t.co/GLfSZt6dxa

وذهب مغردون لربط تصريحات الوزير السعودي بمسار مباحثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، حيث قال عبدالرحمن على حسابه المعرف بتويتر: "مع اقتراب القوى الكبرى ’4+1‘في فيينا من الوصول إلى الاتفاق النووي مع إيران؛ وزير الطاقة يكشف خلال مؤتمر التعدين في الرياض، عن تطلّع السعودية لتطوير برنامج نووي ’سلمي‘، مؤكدًا أن المملكة لديها كميات كبيرة من اليورانيوم التي سوف تستغلها تجاريًا".

وزير يليق بعظمة بلاده🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/muUJHPJPsI

وألقى نشطاء الضوء أيضا على جانب آخر من تصريحات الأمير عبدالعزيز وحديثه أن "لمملكة ستكون هي القائدة في قطاع الطاقة"، حيث علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على ذلك بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر، قائلا: "وزير يليق بعظمة بلاده".