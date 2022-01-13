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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت دراسة بعنوان "العودة إلى الأعمال" أصدرتها شركة فيزا العالمية "Visa" أن الاقتصاد في دولة الإمارات يتجه إلى نمط غير نقدي بحلول العام 2024.

وأوضحت الدراسة أن "أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات (52٪ مقابل 41٪ عالمياً) يعتزمون التوقف عن استخدام التعاملات النقدية بحلول عام 2024"، ملقية الضوء على أن "الجميع تقريباً (99٪) يدرك المزايا التي تتمتع بها المجتمعات غير النقدية".

وبمعزل عن الأسعار، عدد الدراسة 5 عوامل مؤثرة في اختيار المستهلكين للمتاجر، وتمثلت بما يلي:

السلامة الشخصية (63%) جودة التجارب السابقة (55%) قبول المدفوعات الرقمية (49%) السهولة والراحة (46%) الحاجة الملحة للمنتجات أو الخدمات (45%)

وبينت الدراسة أن "94٪ من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتزمون مواصلة استخدام المدفوعات الرقمية بذات المقدار أو أكثر مقارنة مع عام 2021. وعلاوة على ذلك، ترى 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات (مقابل 74٪ عالمياً) أن قبول أشكال جديدة من المدفوعات يجسد خطوة حيوية لنموها".

وتابعت الدراسة أن الأرقام تشير إلى أن ما يشير إلى أن "اعتماد المدفوعات الرقمية تجاوز مسألة الحفاظ على مرونة واستمرارية الأعمال ليصبح بمثابة ركيزة رئيسية للنمو في ظل الواقع الرقمي الجديد".