تركيا تكشف أي دولة عربية يأتي منها أكثر المواطنين لشراء عقارات بالبلاد

نشر السبت ، 15 يناير / كانون الثاني 2022

بالأرقام.. تعرف على العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعرب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات التركية، الأربعاء، أن مبيعات القطاع العقاري للأجانب ارتفع بشكل ملحوظ منذ العام 2018 وتعتبر ملجأ آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين بالدول العربية.

وأعلن مدير المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، محمد زكي آدلي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عنم بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021.

وأضاف: "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط"، مبينا أن "مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق ’نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا‘".

ولفت إلى أن "مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان"، وأن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".