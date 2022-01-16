نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على من تصريحات بأن بلاده "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها" كما تروج له المعارضة على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اردوغان خلال مصنعا للورق وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لإفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأضاف الرئيس التركي أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".

ولفت أردوغان في كلمته إلى أن مصنع الورق الجديد "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا، وفي الوقت ذاته سيصدر ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".