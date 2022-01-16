نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

صُنع منها 3 فقط.. أغلى سيارة "بورشه" قد تكون من طراز 1939

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السطات السعودية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم تتضمن بناء أول فندق "بورشه ديزاين" في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مذكرة التفاهم وقعها "صندوق التنمية السياحي مع ’دويتشه للضيافة‘، العلامة التجارية المالكة لمجموعة الفنادق الألمانية ’شتايجنبرجر للفنادق‘، التي سينتج عنها تطوير وتشغيل مشاريع مميزة تحت علامة ’شتايجنبرغر بورشه ديزاين‘ في المملكة".

وتتضمن الاتفاقية وفقا لتقرير الوكالة "حقوق الإطلاق الحصري لأول فندق ’شتايجنبرجر بورشه ديزاين‘ في الشرق الأوسط، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دويتشه للضيافة ماركوس برنهارد".

وأشار الفاخري إلى أن "الصندوق يستهدف من خلال هذا التعاون تنويع الاستثمارات السياحية في المملكة عبر إطلاق مشاريع فندقية جديدة وفريدة من نوعها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة".

وأكد الفاخري "حرص الصندوق على التعاون مع علامات فندقية عالمية قادرة على المساهمة في إثراء تجربة السائح وتفعيل التنوع والتكامل السياحي في المملكة، وهذا لا يتحقق إلا بعقد الشراكات مع مؤسسات عريقة وتتمتع بسمعة عالمية في قطاع السياحة".

ونقلت الوكالة السعودية على لسان ماركوس برنهارد، قوله إن "إطلاق أول فندق يحمل علامة شتايجنبرغر بورشه ديزاين في الشرق الأوسط ليكون مقرّه المملكة العربية السعودية يعكس إيمان المؤسسة بأهمية المملكة كوجهة سياحية رائدة عالمياً، وأن هذا التعاون مع صندوق التنمية السياحي سينتج عنه مشاريع فندقية جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع السياحة السعودي وتوفر تجارب فريدة ومبتكرة ضمن فئة الفنادق الفاخرة في المملكة".