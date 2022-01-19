دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --بحسب بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي، ارتفعت تكاليف الشحن خلال العام الماضي، حيث أطلق المستهلكون العنان لمدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة، بينما استمر الوباء في عرقلة سلاسل التوريد العالمية. فوفقًا لمؤشر "فريتوس بلطيق" الذي يعد المعيار اليومي الرئيسي لأسعار شحن الحاويات في الصناعة، تضاعفت معدلات الحاويات أكثر من 4 مرات منذ بداية الوباء، لتسجل بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي أدت عمليات الإغلاق ونقص العمالة والضغط على الشبكات اللوجستية إلى زيادة تكلفة الشحن وإطالة أوقات التسليم بشكل كبير، على الرغم من تخفيف هذه الضغوط. عقب وصول تكاليف الشحن لأعلى المستويات في سبتمبر 2021، بدأت أسعار الحاويات العالمية في التراجع منذ ذلك الحين بنسبة 16 ٪، ويرجع ذلك غالبًا إلى انخفاض المعدلات في الطرق عبر المحيط الهادئ شرقًا، الرابط البحري الرئيسي من الصين إلى الولايات المتحدة.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه مقارنة بين تكاليف الشحن العالمية في عامي 2020 و2021.