دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –ارتفعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة وصلت إلى %0.9 في الربع الرابع من 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2020، وفقًا لهيئة الإحصاء السعودية. وذكرت الهيئة بأن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في هذه الفترة.

ونظرًا لبداية عام 2021، سجلت نسبة الارتفاع في أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول نسبة وصلت %0.2، ليستمر الارتفاع خلال الربع الثاني بنسبة %0.4، وفي الربع الثالث أحرزت ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته %0.5. ونظرًا لنتائج الربع الرابع من 2021 بحسب القطاع العقاري، أحرز القطاع السكني نسبة ارتفاع وصلت %1.7، بينما سجل القطاع التجاري والزراعي انخفاضًا وصلت نسبته إلى %0.7- و%0.2- على التوالي.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة نسبة التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار العقار في السعودية في 2020 و2021.