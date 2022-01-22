الكويت.. قطع كابل بحري يضعف خدمة الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، الجمعة، عن ضعف خدمات الإنترنت في البلاد جراء قطع كابل بحري.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، إن "الكابل البحري الدولي فالكون التابع لشركة جي سي إكس GCX تعرض لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية مما أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت مما أدى إلى ضعف خدمات الإنترنت في البلاد".

وأضافت أنه "جارٍ المتابعة مع شركة الكابل الدولي GCX أولا بأول لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة لإصلاح القطع والمدة المطلوبة للانتهاء من هذه الإجراءات".

وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الكيبل_البحري للشكوى من ضعف خدمة الإنترنت.