دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطيار عبدالله الغامدي ورده على أسئلة متكررة حول سبب عدم تحليق الطائرات فوق مكة والتكهنات المتداولة بأن السبب هو وجود مجال مغناطيسي قوي ونقطة جاذبية عالية وغيرها.

ماهو سبب تحريم الطيران في سماء مكة المكرمة ؟ https://t.co/41D2oljsKT

وقال الغامدي في مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل إعلام محلية سعودية: "هناك سؤال يرد علينا كثيرا أنا وزملائي الناشطين الطيارين في السوشال ميديا، لماذا لا تمر الطائرة من أجواء مكة المكرمة؟ وسبق وإن جاوبنا على هذا السؤال في أكثر من مقطع في اليوتيوب.."

وتابع قائلا: "كثير من الناس يستمع إلى اقوال في السوشال ميديا أن هناك مجال مغناطيسي عالي التردد وأن مكة المكرمة نقطة الجاذبية وانه صعب بأن أي طير أو أي طائرة أنها تمر من أجواء مكة المكرمة، طبعا هذا الكلام كله عار عن الصحة".

وأضاف: "السبب كالتالي، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره على أمن وحماية بيت الله الحرام لذلك وضعن منطقة في خرائط الطيران يمنع المرور منها، من الأرض إلى ما لا نهاية في السماء.."