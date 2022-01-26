توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت كل من الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء، اتفاقية الربط الكهربائي بين عمان وبيروت عبر الأراضي السورية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية في شريط عاجل.

وكان وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قد قال بتصريحات له، الثلاثاء، إن "من المفترض أن تبدأ الاتفاقية مع الاردن وسوريا بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين"، وفقا لما نقلته الرئاسة اللبنانية.

وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: من المفترض أن تبدأ الإتفاقية مع الاردن وسوريا بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين https://t.co/ct2s5kEeu3

وينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء بداية من منتصف الليل إلى السادسة صباحًا، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وقال الخرابشة إن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة.

وأشار الخرابشة إلى أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر لنظم الكهرباء الأردني، موضحًا أنه لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع.

وكان وزراء الكهرباء والطاقة في لبنان والأردن وسوريا توصلوا إلى صيغة نهائية للاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة قد وصل على بيروت، الثلاثاء، يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة لتوقيع اتفاقيتين مع لبنان واستقبله في المطار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية على لسان فياض قوله باستقبال الخرابشة: "استقبال وزير البترول والثروة المعدنية الاردني والمدير العام أمجد الرواشدة مناسبة استراتيجية لنا على مستوى استكمال بناء العلاقات الثنائية التي تدعم اقتصادنا واللحمة الاجتماعية التي تجمعنا نحن والأردن وسوريا وباقي الأشقاء العرب والحقيقة ان هذا هو مجرى التاريخ الطبيعي ان نكمل به وبنفس الوقت هذه الزيارة جاءت بوقت شعبنا بلبنان بحاجة ماسة لبعض الأمور الحياتية ومن ضمنها تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان".