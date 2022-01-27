لعبة فيديو مجانية تحقق مئات ملايين الدولارات في أقل من 6 أشهر بعد إطلاقها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن إطلاق مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، والتي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

يأتي تأسيس المجموعة تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تهدف إلى تمكين الابتكار في قطاعات الترفيه والرياضة. https://t.co/sHENT25OCT

جاء ذلك في بيان نشره الصندوق على موقعه الرسمي، وذكر فيه: "تهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع".

وأضافت: "تعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة ساڤي بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة ESL الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة FACE IT المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة ESL FACEIT Group لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة ساڤي في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية".

وذكر البيان أن "تأسيس مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية يأتي تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، والتي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة، مما يساهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030".