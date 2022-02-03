السعودية.. تعويض سكان العشوائيات ضمن 3 فئات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر الجدل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطط تطوير المناطق العشوائية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وكيف سيتم تعويض سكان هذه المناطق.

فيديو | أمانة جدة: سيتم توفير السكن لجميع أهالي الأحياء العشوائية في #جدة #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/ACGx7WCpmL

المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، عقب على هذه التساؤلات بتصريحات أدلى بها لقناة الإخبارية السعودية، قال فيها: "السكان (في العشوائيات) ينقسمون إلى أكثر من فئة، الفئة الأولى هي فئة الأسر الضمانية وهؤلاء يتم تسكينهم مؤقتا إلى حين انجاز الوحدات السكنية في الإسكان التنموي.."

وأضاف: "الفئة الثانية، هم الملاك الذين يملكون صكوك شرعية سيتم تسكينهم مؤقتا إلى حين حصولهم على تعويضات، والفئة الأخيرة، هم الذين لا يملكون صكوكا شرعية سيتم توفير السكن لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.."

وفيما يتعلق بالتعويضات، قال البقمي: "التعويضات ستكون شاملة لجميع سكان هذه الأحياء سواء من كان يملك صك شرعي أو من لا يملك صك شرعي، طبعا من يملكون صكوكا شرعية سيتم تعويضهم عن قيمة الأرض والانقاض أما من لا يملكون صكوكا شرعية سيتم تعويضهم عن قيمة الأنقاض.."