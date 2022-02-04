مصر تعلن زيادة سعر البنزين ابتداء من اليوم.. إليكم التسعيرة الجديدة

في مصر.. شاب يصنع الوقود الحيوي من زيوت الطبخ بالمنازل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، زيادة سعر وقود البنزين بأنواعه بقيمة 25 قرشا، مع المحافظة على السعر الحالي للسولار.

جاء ذلك في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، قالت فيه: "قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022".

وأضافت تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي:

7.25 جنيه للبتر بنزين 80

8.50 جنيه للتر البنزين 92

9.50 جنيه للتر بنزين 95

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .