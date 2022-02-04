الوظائف الأكثر طلبًا في الإمارات ومصر والسعودية لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت "لينكد إن" تقرير صادر تحت عنوان "وظائف في ارتفاع" لعام 2022، الذي يفحص بيانات موقع "لينكد إن" لحساب المسميات الوظيفية التي تشهد أعلى معدلات النمو من يناير 2017 حتى يوليو 2021 في دول عبر الأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشمل التقرير الوظائف الـ 15 الأسرع نموًا على مدار السنوات الخمس الماضية في الإمارات والسعودية ومصر. لتلقي الضوء على المسارات الوظيفية التي تتوجه إليها القوى العاملة واتجاهات فرص العمل في المستقبل.

ووفقًا للتقرير هذه الوظائف الـ 5 الأسرع نموًا في كل من:

الإمارات

１. منسق محتوى

２. مطور أنظمة

３. عالِم بيانات

４. مساعد مدير تطوير الأعمال

５. منسق المشاريع التجارية

السعودية

１. أخصائي الأمن السيبراني

２. أخصائي قانوني

３. أخصائي عمليات موارد بشرية

４. أخصائي استقطاب المواهب

５. مصمم تجربة المستخدم

مصر

１. مسؤول شراء وسائط إعلامية

２. مهندس التعلم الآلي

３. أخصائي استقطاب المواهب

４. عالِم بيانات

５. أخصائي شؤون التأمين

نعرض لكم في القائمة أعلاه نظرة على الوظائف الـ 5 الأسرع خلال السنوات الـ5 الماضية.