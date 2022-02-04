شركة ميتا (فيسبوك سابقا) تخسر 240 مليار دولار بيوم.. إليكم السبب؟

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تكبدت شركة ميتا التي كانت تعرف باسم فيسبوك، خسائر بقيمتها السوقية وصلت لـ240 مليار دولار في يوم واحد بعد هبوط سعر سهمها خلال تداولات الخميس بـ26%.

الهبوط الحاد جاء بعد نحو ساعات على كشف الشركة لتقرير أرباح أسوأ مما كان متوقعا، حيث لم تكتف شركة Meta (FB) بالإبلاغ عن انخفاض نادر في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بل طرحت سلسلة من التحديات لأعمالها الإعلانية الأساسية وكشفت لأول مرة عن مقدار الأموال التي تم خسارتها بعد التحول لاسم ميتافيرس.

وأبلغت الشركة أيضًا عن انخفاض طفيف، ولكن لافت للنظر في مستخدمي فيسبوك النشطين يوميًا في الولايات المتحدة وكندا عن الربع السابق.

وتداولات الخميس كانت أيضا يوما صعبا بالنسبة لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وهو إلى حد بعيد أكبر مساهم فردي في الشركة حيث يمتلك أكثر من 398 مليون سهم في الشركة أي ما نسبته 14.2٪ من إجمالي الأسهم القائمة، وفقا لآخر الأرقام الرسمية في فبراير/ شباط 2021.