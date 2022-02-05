أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لامست، الجمعة، أسعار النفط الأمريكي 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2014، ما يرجح استمرار ارتفاع الأسعار.

وانتهت تعاملات النفط الخام اليوم عند 92.31 دولارا للبرميل، بعد تسجيل أعلى مستوى خلال اليوم عند 93.17 دولارا للبرميل، وهذا يمثل ارتفاعا بنسبة 2.3٪ خلال اليوم و 6٪ خلال الأسبوع.

وتركت المكاسب الأخيرة أسعار النفط الأمريكية أعلى بنسبة 23٪ منذ نهاية العام الماضي، وهو تقدم مذهل في فترة 5 أسابيع فقط.

وأرجع المحللون ذلك لأسباب عديدة مثل الطلب القوي والعرض المحدود والمخاوف الجيوسياسية، لا سيما مخاطر الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وارتفع خام برنت 2.4 %، الجمعة، ليستقر عند 93.27 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار البنزين إلى مستوي جديد، الجمعة، حيث وصل المتوسط إلى 3.423 دولار للغالون، وفقا لجمعية السيارات الأمريكية، وهذا أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، وكان أعلى مستوى له في عام 2021 هو 3.422 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت الأسعار انخفضت عند 3.28 دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مدفوعة بسحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي والتوقعات بأن المتحور أوميكرون سيضر بالقدرة على الطلب ولكن ثبت أن هذا لم يدم طويلا، حيث عادت الأسعار إلى حيث كانت في الخريف الماضي.

وبالنظر إلى الارتفاعات الجديدة في سوق النفط، فمن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.