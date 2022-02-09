أرقام قد تفاجئك.. إليك كم تملك السعودية من الذهب بباطن الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعيدا عن موارد النفط تتمتع المملكة العربية السعودية بحجم موارد معدنية هائل، إذ بلغ حجم قطاع التعدين في العام 2021 نحو 83 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار)، وفقا لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر.

وأضاف المديفر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الذهب في المملكة يرجع تاريخه إلى 3 آلاف سنة، ويُشكّل ما نسبته 18% من ثروات المملكة المعدنية، بإيرادات تصل إلى ما بين 3 و 4 مليارات ريال، وبحجم إنتاج يصل إلى حوالي 400 ألف أونصة من الذهب".

وبين المديفر أن "الذهب يوجد في 6 مناجم عاملة وهي: مهد الذهب وبُلغة والصخيبرات والدويحي والسوق والأمار، وتعمل المملكة على إنشاء 6 مناجم، منها منجم المنصورة والمسرة باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، وسيكون أكبر منجم في المملكة، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية التعدين التي تهدف إلى رفع إيرادات الذهب لتصل إلى 15 مليار ريال".

والقى المديفر الضوء على أن "ثروات المملكة المعدنية التي تقدر بنحو 5 تريليونات ريال، تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم".