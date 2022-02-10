السعودية.. القبض على سوري نفذ عمليات نصب بحوالات وهمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الأربعاء، القبض على سوري نفذ عمليات نصب واحتيال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن شرطة محافظة الأحساء "تمكنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية والقبض عليه، بعد تمكين شخص آخر من جنسيته خارج المملكة بالتواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب إلكترونية في أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السلع"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن الشخص المقبوض عليه قام بـ"إيهام ضحاياه بشراء الحسابات من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها".

وتابع: "كما ضبط بحوزته شرائح اتصال استخدمت في تنفيذ عمليات النصب و الاحتيال، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة".