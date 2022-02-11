مصر.. خبراء يعلقون على عرض بنك أبوظبي الأول شراء "هيرميس"

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد خبراء أن تقديم بنك أبوظبي الأول عرض شراء مبدئي للمجموعة المالية هيرميس يثبت تحسن الاقتصاد المصري، وسعي مؤسسات أجنبية لضخ استثمارات مباشرة في مصر.

وأجمع الخبراء على أن العرض المقدم لسعر سهم "هيرميس" البالغ 19 جنيه (1.2 دولار) أقل من القيمة العادلة للسهم، وقد يتم تعديله خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة وتقييم المستشار المالي المستقل، أو تقديم عروض شراء منافسة للبنك.

وأعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، الأربعاء، تلقيها عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم، وحددت إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن عرض شراء بنك أبوظبي الأول لهيرميس يثبت إقبال الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المصري، ولكنه في الوقت نفسه يضع التزام على إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، بمزيد من الاهتمام بالنشاط المالي غير المصرفي والشركات المقيدة بسوق المال لمساندتها على التوسع والنمو حتى تستطع جذب استثمارات أجنبية جديدة، في ظل غياب المؤسسات الأجنبية عن السوق المصري منذ أعوام، حيث سبق أن تواجدت اتش اس بي سي وسوستيه جنرال.

وعدد ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المزايا التنافسية للمجموعة المالية هيرميس والتي دفعت بنك أبوظبي لتقديم عرض الشراء، وأبرزها نجاح هيرميس في تقديم خدمات متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية بحصص متقدمة محليا وإقليميا، بجانب تنوع النشاط والحصة السوقية الكبرى تحقق الشركة أداء مالي جيد وتعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عمليات استحواذ واكتتابات ضخمة.

وعلقت إدارة المجموعة المالية هيرميس، على العرض المقدم من بنك أبوظبي الأول، بأنه يؤكد على السمعة الطبية التي تتمتع بها المجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وإشارة إلى قوة فريق الإدارة والمستوى العالي للحوكمة المتبع، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة العرض، بحسب إفصاح للبورصة المصرية.

وأشار محمد ماهر إلى أن تنفيذ صفقة شراء هيرميس مرتبط بتحديد سعر السهم، مضيفا أن السعر المقدم أقل من القيمة العادلة لسهم هيرميس، ولذا سينتظر المساهمين السعر النهائي بعد تقييم المستشار المالي المستقبل وأعمال الفحص النافي للجهالة، كما أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصفقة عامل حاسم، موضحًا أن هيكل ملكية هيرميس في الوقت الحالي يتوزع بين مساهمات متعددة محلية وعربية وأجنبية، ولكن بعد عرض الشراء سيسطر على الشركة جهة واحدة فقط.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة المالية هيرميس بين عدة مؤسسات أبرزها التي تملك أكثر من 5% هم DF EFG3 LIMITED بنسبة ملكية 12.26%، RA MENA HOLDING بحصة 11.69%، RIMCO EGT INVESTMENT LLC بحصة 9.33%، ويملك نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة 5.21%.

وحول إمكانية تقدم عروض شراء جديدة لهيرميس، استبعد محمد ماهر، تقدم عروض جديدة لشراء المجموعة المالية هيرميس، وقال إن حجم الشركة الضخم والتحرك بسرعة لتقديم عرض منافس لبنك أبوظبي الأول صعب نسبيا، إلا إذا كانت هناك مؤسسات أخرى تعمل عليها دون الإعلان عن الأمر.

وقال المحلل المالي محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، والرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن عرض شراء بنك أبوظبي الأول لشركة المجموعة المالية هيرميس يمثل إشارة على اهتمام الاستثمار الأجنبي بالاقتصاد المصري نظرا لما شهده من تحسن واضح خلال الفترة الماضية، ويتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وربط رضا إتمام عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول بعاملين الأول موافقة قدامى مساهمي هيرميس على العرض، موضحا أن العرض المقدم البالغ 19 جنيه بعيد عن القيمة العادلة للسهم التي تتراوح حول 22 جنيه، مما يعد مجحفا لقدامى المساهمين.

وأضاف أن العامل الثاني هو خطة بنك أبوظبي الأول المستقبلية بالإبقاء على الإدارة التنفيذية من عدمه، والتي نجحت في إنشاء شركة تتميز بتنوع في أنشطتها وتفوق في كافة القطاعات التي تعمل بها في السوق المصري، وكذلك خطته في عملية هيكلة الشركة.

وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس، بنسبة أكبر من 10% منذ تلقي عرض الشراء من بنك أبوظبي الأول ليصل إلى مستوى 17.700 جنيه.

وأضاف رضا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن العرض المقدم من بنك أبوظبي حال إتمامه سيحقق عوائد ضخمة للبنك، سواء على مستوى العملية التشغيلية نظرا لما تضمه هيرميس من شركات تعمل في أنشطة مالية غير مصرفية عديدة بجانب حصتها ببنك الاستثمار العربي مما يسهل على البنك التوسع في السوق المحلي وإقليميا بشكل ينعكس على حجم استثمارات بنك أبوظبي الأول، أو على مستوى قيمة الصفقة البالغة 19 جنيه للسهم، والذي يمثل استغلال من بنك أبوظبي للانخفاض الكبير الذي شهدته أسهم البورصة خلال العامين الماضيين مما يعد صفقة مربحة للبنك.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على 51% في بنك الاستثمار العربي مع استحواذ صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، على حصة قدرها 25% في البنك، لتتحول "هيرميس" إلى بنك شامل في السوق المصري.

وتوقع محمد رضا أنه حال استحواذ بنك أبوظبي الأول على هيرميس، سيقوم بعملية إعادة هيكلة لمحفظة المجموعة بتقسيمها إلى أنشطة مالية غير مصرفية تضم أنشطة السمسرة وبنك الاستثمار والتأجير التمويل و التخصيم والأخر يضم حصتها ببنك الاستثمار العربي، والتي سيتم نقل تبعيتها إلى محفظته من البنوك، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الحكومي، قد تجعل بنك أبوظبي الأول بوابة لضخ استثمارات إماراتية متنوعة في الاقتصاد المصري.

كما توقع رضا إما تعديل سعر العرض المقدم من بنك أبوظبي الأول لشراء أسهم هيرميس بالبورصة المصرية في ظل تدني سعر العرض المقدم أو تقدم عروض شراء منافسة أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقانون سوق المال والذي يتيح حق لتقديم أكثر من عرض شراء إجباري لنفس الشركة، قد تضاعف من السعر العرض المقدم.

وحققت هيرميس القابضة، إيرادات بلغت 4 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021، بمعدل نمو سنوي 8%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بمعدل سنوي 26% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.