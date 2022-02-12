دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكرت النيابة العامة الإماراتية، الجمعة، بالعقوبة المترتبة على التسول في الإمارات لافتة إلى العقوبة المترتبة على هذه الظاهرة التي تعتبر نادرة في الدولة مقارنة بدول أخرى.

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وقالت النيابة العامة الإماراتية: "طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة".

ولفتت النيابة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "يعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.. 2- إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".

وأضافت: "نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة".