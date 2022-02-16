ميتا توافق على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافقت ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استمرت عقدا من الزمن بشأن تتبع نشاط مستخدمي فيسبوك عبر الإنترنت، حتى لو قاموا بتسجيل خروج من الموقع.

وتعد التسوية، التي أُعلن عنها، الثلاثاء، واحدة من أكبر التسويات في تاريخ الشركة، لكن من غير المرجح أن تؤثر على أرباح الشركة البالغة 590 مليار دولار.

ووفقًا لشركة DiCello Levitt Gutzler للمحاماة وهي إحدى الشركات المشاركة في رفع القضية، فإن هذه التسوية، إذا تمت الموافقة عليها، فإنها ستصنف أيضًا من بين أكبر 10 تسويات للدعوى القضائية المتعلقة بخصوصية البيانات في الولايات المتحدة.

وقال درو بوساتيري المتحدث باسم ميتا في بيان لشبكة CNN، إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة"، ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وكجزء من التسوية، وافقت ميتا على حذف بيانات التي جمعتها.

وتعود القضية، التي تم رفعها في عام 2012، إلى تحديث يسمى " Open Graph" أجراه فيسبوك في 2010 يمنح أصدقاء المستخدمين نظرة فاحصة على نشاطهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.

وكجزء من التحديث، أضاف فيسبوك علامة "أعجبني" على المواقع الإلكترونية، والتي يمكن للمستخدمين النقر عليها لتسليط الضوء على اهتماماتهم.

وسمح التحديث لفيسبوك بجمع البيانات حول نشاط المستخدمين بما في ذلك المواقع التي يزورونها، والمواد التي يشاهدونها أو يشترونها، بصرف النظر عما إذا كان المستخدم قد استخدم العلامة بالفعل أو حتى يعرف أنها موجودة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقال فيسبوك في ذلك الوقت إنه لن يجمع الملفات الخاصة بنشاط المستخدمين على المواقع أثناء تسجيل خروجهم من فيسبوك، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف من انتهاك الخصوصية.

ولكن باحثون وجدوا أن فيسبوك استمر في جمع بعض ملفات عن نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من الموقع، على عكس ما وعد به.