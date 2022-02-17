دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تساءل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني عن الأموال المقدمة للبنان كمساعدات منذ العام 2005 وأين هي؟ وذلك في خطاب ألقاه بذكرى "القادة الشهداء"، الأربعاء.

وقال نصرالله وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "أريد أن اتحدث عن الخصوم، الحلفاء والاصدقاء لا توجد هناك مشكلة بيننا وبينهم، اريد الحديث عن الخصوم الذين يتكلمون بهذه اللغة، انتم ماذا فعلتم ونحن ماذا فعلنا؟؟ طبعا لاحقا سوف اتكلم بالتفصيل لكن خط عريض، بعض الخصوم هم في الدولة منذ ثلاثين عام وقد استلموا وزارات فيها اموال طائلة وهائلة، وبعض الخصوم هم في الدولة منذ العام 2005.."

وتابع قائلا: "أنا اريد ان اسألهم: بأموال الدولة وبالأموال التي جاءتكم كتبرعات من الخارج، دعونا نرى، اعملوا أفلام وثائقية، اعرضوا على الشعب اللبناني، أنتم ماذا قدمتم. أين الجامعات والثانويات والمدارس ودور الايتام والمستشفيات والمراكز الصحية والمهنيات والطرقات والبنى التحتية وخدمة الناس والتعليم ودعم الطلاب، طبعا يوجد ناس قدموا شيئاً، لكن يوجد الكثير من الناس خصوصاً منذ 2005.."

وأضاف: "هناك اناس منذ ثلاثين سنة أعطوا اموال ماذا قدموا؟ فليخبرنا هؤلاء ماذا قدموا؟؟ فقط منذ 2005 الأميركان يقولون نحن في السنوات الأخيرة قدمنا إلى لبنان عشرة مليار دولار أين؟ محمد بن سلمان يقول نحن دفعنا للبنانيين منذ 2005 حتى 2017 عشرين مليار دولار أين؟ هذه ٣٠ مليار دولار دعونا نراها، أين هي الثلاثين مليار دولار؟ دعونا نراها، اين المؤسسات التي تخدم المناطق اللبنانية والشعب اللبناني بكافة طوائفه، نعم هل تعرفون اين تجدون هذه الثلاثيين مليار دولار؟ تجدون الجزء الاكبر منهم في البنوك، في الاموال التي تم تهريبها الى الخارج.."

واستطرد: "أما نحن فجاهزون أن نقول ماذا قدمنا وماذا عملنا وماذا ’سَوينا‘، نحن واصدقائنا وحبايبنا والذين حولنا جاهزون بالأرقام، ومعروف ما الذي قدمناه او ما الذي نقدمه ونحن سوف نكمل في هذا الموضوع".