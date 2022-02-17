دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان تغريدة ذكر فيها برسالة تخاطب "الذين غدروا" بالحسين، وذلك بعد خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

رسالةُ السيدةِ زينَبَ بِنتِ عليِّ - رضي الله عنهُما - وهي تخاطبُ الخَوَنَةَ من أحفادِ #أبي_رِغال الذين غدرُوا بالحسين بعد أن عاهدوهُ ونكثوا عهدهُ: ❞ يَا أَهلَ الخَتْلِ والغَدرِ والخَذْلِ…أَتَدرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَرَثْتُم وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُم...! ❝

وقال بخاري في تغريدته: "رسالةُ السيدةِ زينَبَ بِنتِ عليِّ - رضي الله عنهُما - وهي تخاطبُ الخَوَنَةَ من أحفادِ أبي رِغال الذين غدرُوا بالحسين بعد أن عاهدوهُ ونكثوا عهدهُ: ’يَا أَهلَ الخَتْلِ والغَدرِ والخَذْلِ…أَتَدرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَرَثْتُم وَأَيَّ عَهْدٍ نَكَثْتُم...!‘".

واستشهد بخاري بوسم "أبي رغال" الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأسقطوها على نصرالله، وكان بخاري قد قال في تغريدة عقب خطاب سابق لنصرالله مطلع يناير/ كانون الأول الماضي، قائلا "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!"

أما هوية وشخصية أبو رغال، فكانت وسائل إعلام سعودية قد تناولت تفاصيل عنه، حيث ذكرت سبق وتواصل وغيرها أن أبو رغال هو "شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر ’أبي رغال‘ بعد الحج. وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام".