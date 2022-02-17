وزير سعودي يعلق على نية تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد الراجحي، الأربعاء، أن عدد السعوديين في سوق العمل أكثر من مليون و 900 ألف شاب وشابة وهو "رقم تاريخي غير مسبوق"، بحسب قناة الإخبارية.

وبشأن وجود نية إلى تغير نظام العمل إلى 4 أيام عمل، قال الراجحي: "هدفنا خلق الوظائف في النظام الجديد"، وتابع: "هناك دراسة لنظام العمل والهدف هو أن تكون المملكة جاذبة للمستثمرين، وأضاف أنه مهم عند وضع ساعات العمل أن يكون السوق جاذب ويخلق وظائف، وأكد: "نحن اليوم نحرص على أن النظام الجديد يكون جاذب للوظائف وبالتالي نخلق وظائف أكثر".

وأضاف الراجحي، في مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في مركز التواصل الحكومي، أن "الطموح يتعدى هذا الرقم، وفق رؤية المملكة 2030."

وعن الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل التي أطلقت قبل عامين، ذكر الوزير أحمد الراجحي أنه تم اعتمادها من مجلس الوزراء بواقع 25 مبادرة إصلاحية، حيث أن مستهدفاتها تشمل مشاركة المواطنين الاقتصادية كانت في بداية الرؤية 40%، والمستهدف هو الوصول إلى 60% في عام 2030، لافتًا إلى أنه في منتصف المدة وصلت النسبة إلى 50% وهو "ما يدل على نجاح العمل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن صندوق الموارد البشرية "هدف" صرف أكثر من 10 مليار ريال، على دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصل الدعم لأكثر من 130 ألف شاب وشابة، عبر صرف 50% من الراتب بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر أن برنامجي "وصول" و"قرة" يستهدفان المواطنة، لتمكينها من دخول القطاع الخاص، حيث أن المستهدف لنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هو رفعها من 21% إلى 32% في عام 2030، لافتًا إلى أن المستهدف تم تحقيقه في هذا العام، وسيتم استحداث نسبة جديدة لمشاركة المرأة بطلب من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن نسبة الامتثال في القطاع الخاص لنسب التوطين المعلنة والمتفق عليها تصل إلى 95% "مما يؤكد وجود تشاركية حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

موضحًا أن عدد الملتحقين بسوق العمل لأول مره هو 400 ألف شاب وشابة، وهو رقم يتجاوز عدد الخريجين بذات العام "مما يؤكد كسر الحاجز بين المتخرج وسوق العمل".

وقال عن المهن النوعية: "تم توطين 17 ألف مهندس ومهندسة، و16 ألف محاسب ومحاسبة، و3 آلاف طبيب أسنان، وأكثر من 6 آلاف صيدلي".