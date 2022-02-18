مؤشر داو جونز يسجل أسوأ يوم له خلال العام بسبب مخاوف غزو أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سجل مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، أسوأ يوم له خلال العام، حيث انخفض بأكثر من 600 نقطة وسط مخاوف من الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربا عن اعتقادهما بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يحدث في غضون أيام، وهو ما أثار قلق المستثمرين، حيث انخفض مؤشر داو جونز بما يقرب من 625 نقطة (1.8٪ )، الخميس.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما يمكن أن يعنيه الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالنسبة لأسعار النفط والاقتصاد العالمي ، خاصة إذا شاركت الولايات المتحدة ودول أوروبية في النزاع.

وانخفضت الأسهم مباشرة عند الافتتاح في الصباح وظلت في المنطقة الحمراء طوال جلسة التداول.

وهبط مؤشر مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 2.1٪ وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.9٪، وكلا المؤشرين في المنطقة الحمراء.