الأسهم الأمريكية تهبط مجددا جراء المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، حيث واصل المستثمرون متابعة مستجدات الأزمة الأوكرانية بعد عمليات البيع الحادة، الخميس.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الجمعة، أنه مقتنع بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ القرار بغزو أوكرانيا، وأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا "خلال الأسبوع المقبل أو قبل ذلك"

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من 233 نقطة أو 0.7٪، وتراجع مؤشر مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.7٪، وهبط مؤشر ناسداك 1.2٪.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع باللون الأحمر للأسبوع الثاني على التوالي.

كانت بورصة وول ستريت تراجعت، الخميس، مع زيادة المخاوف من احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، وسجل مؤشر داو جونز 622 نقطة، أو 1.8٪ - وهو أسوأ يوم له حتى الآن هذا العام.

وستغلق سوق الأسهم الأمريكية، الاثنين، احتفالاً بعطلة يوم الرؤساء.