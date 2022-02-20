تداول فيديو يقارن مهارة طيار مصري بهبوط صعب وسط رياح شديدة بلندن.. والكابتن يعلق

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية هبوط "احترافية" لطائرة تابعة لخطوط مصر للطيران في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، لندن، وسط رياح عاتية.

مقطع الفيديو المتداول مأخوذ من صفحته تحمل اسم "Big jet TV" على يوتيوب ويمتد لـ7 ساعات نال أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وقال الطيار وليد مراد مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONTV: "أنا زي أي طيار في مصر للطيران صغير أو كبير احنا اخذنا التدريب ومدربين من طيارينا القدام الي دربونا وعلمونا كلنا نفس المستوى وكلنا الحمد لله رب العالمين ويا رب ده إيجابيات لمصر للطيران.."

وأضاف: "احنا يشرفنا وبنتشرف إن احنا مصر للطيران طيراننا على أحدث طيران في العالم والحمد لله التدريب عندنا عالي جدا وعلى كفاءة عالية.."

من جهتها نشرت شركة مصر للطيران مقطع فيديو الهبوط بتغريدة قالت فيها: " أشاد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner المتجهة الي مطار هيثرو وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية عالية أثناء هبوط الطائرة وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا بسبب تعرضها للعاصفة ’يونيس‘ مما أدي الي عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو الي مطارات أخري.."

وأضافت: "كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها في مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية".

وتابعت مصر للطيران: "وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع الطيارىن بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب علي أعلي مستوي في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط.. ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصرللطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي وحاصلين علي الشهادات والاعتمادات الدولية".

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