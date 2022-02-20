مشاهد تحبس الأنفاس.. رياح قوية تمنع طائرة من الهبوط بعدما لامست عجلاتها أرض مطار هيثرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية هبوط "احترافية" لطائرة تابعة لخطوط مصر للطيران في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، لندن، وسط رياح عاتية.

امبارح كابتن مصر للطيران @EGYPTAIR وليد مراد عمل Landing ناجح من أصعب ما يمكن في مطار هيثرو وسط عاصفة خلت طيارات كتير تغير مسارها بعد فشلها في الهبوط https://t.co/pVaV5IUgDQ

مقطع الفيديو المتداول مأخوذ من صفحته تحمل اسم "Big jet TV" على يوتيوب ويمتد لـ7 ساعات نال أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

رئيس مصرللطيران يشيد بكفاءة قائد رحلة لندن فى التعامل مع تداعيات العاصفة "يونيس" أثناء الهبوط بمطار هيثرو https://t.co/n9A0nGartt

وقال الطيار وليد مراد مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONTV: "أنا زي أي طيار في مصر للطيران صغير أو كبير احنا اخذنا التدريب ومدربين من طيارينا القدام الي دربونا وعلمونا كلنا نفس المستوى وكلنا الحمد لله رب العالمين ويا رب ده إيجابيات لمصر للطيران.."

شاهد ردود أفعال عالمية على هبوط مبهر للطيار المصري وليد مراد أثناء عاصفة قوية #كلمة_أخيرة https://t.co/ftUTPVYmr7

وأضاف: "احنا يشرفنا وبنتشرف إن احنا مصر للطيران طيراننا على أحدث طيران في العالم والحمد لله التدريب عندنا عالي جدا وعلى كفاءة عالية.."

مقطع فيديو عن نجاح الطيار المصري وليد مراد في الهبوط بمهارة في مطار هيثرو وسط العاصفة "يونيس" التي جعلت الطائرة تتأرجح في سماء لندن.. مقارنة بالطيارين الآخرين أقرانه https://t.co/UF2aw5ACG6

من جهتها نشرت شركة مصر للطيران مقطع فيديو الهبوط بتغريدة قالت فيها: " أشاد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة رقم MS777 من طراز البوينج B787-9Dreamliner المتجهة الي مطار هيثرو وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية عالية أثناء هبوط الطائرة وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا بسبب تعرضها للعاصفة ’يونيس‘ مما أدي الي عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو الي مطارات أخري.."

وأضافت: "كما ألغى عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها في مطارات العاصمة، ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم، وأصدر إنذارًا أحمر وهو أعلى مستوى في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز مما جعل تصرف قائد رحلة مصر للطيران وهبوطه بسلاسة موضع إشادة في الصحف الإنجليزية والعالمية".

وتابعت مصر للطيران: "وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد علي أبناء الشركة الوطنية حيث يتميز جميع الطيارىن بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب علي أعلي مستوي في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الاقلاع والهبوط.. ويعد العنصر البشري بمختلف شركات مصرللطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات من أكفأ العناصر في مجال صناعة النقل الجوي وحاصلين علي الشهادات والاعتمادات الدولية".