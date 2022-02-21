طيار قطري ينشر فيديو للحظة هبوطه وسط عاصفة قوية في مطار هيثرو

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طيار قطري ينشر فيديو للحظة هبوطه وسط عاصفة قوية في مطار هيثرو
Credit: BEN STANSALL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر طيار قطري مقطع فيديو للحظة هبوطه بإحدى طائرات الخطوط القطرية في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية، لندن، تزامنا مع عاصفة "يونيس" القوية التي أثرت على حركة الهبوط في المطار مؤخرًا.

واحتوى الفيديو لقطات مزدوجة، بعضها من داخل قمرة قيادة الطائرة، وأخرى سجلتها قناة "BIG Jet Tv"، التي تتابع حركة الملاحة الجوية في مطار هيثرو.

وكتب الطيار خليفة الثاني تعليقا على لمنشور في حساب الطيار القطري في انستغرام: "شكرا جزيلا لـ" Big Jet Tv" على التغطية الرائعة اليوم واللقطات الخارجية".

واعتاد الطيار القطري نشر لقطات مذهلة خلال قيادته طائرات الخطوط القطرية حول العالم. ويشاركها مع متابعيه على انستغرام.

وواجه العديد من قائدي الطائرات صعوبة في الهبوط في مطار هيثرو وسط العاصفة الأخيرة.

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