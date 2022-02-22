خريطة تظهر الشكل الذي قد يبدو عليه الغزو الروسي المحتمل.. وما الأسلحة التي تم نشرها؟

الرئيس الأوكراني يرد على خطاب بوتين ويؤكد: لسنا مدينين بأي شيء لأي أحد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي لفرض "عقوبات اقتصادية عاجلة" على روسيا، بما في ذلك "الإغلاق التام" لخط الغاز الواصل بين موسكو وأوروبا (Nord Stream 2)، الثلاثاء.

وقال زيلينسكي: "التصعيد الروسي تجاه أوكرانيا تحد غير مسبوق ليس فقط لأوكرانيا بل لأوروبا والعالم بأسره".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "في أوكرانيا يُحدد مستقبل أمن أوروبا اليون، وأوكرانيا جزء من هذا الأمن"، حسب قوله.

وخلال حديثه وهو يقف بجانب رئيس إستونيا في العاصمة الأوكرانيةن كييف، قال زيلينسكي إن قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك يتطلب "رد فعل دولي فوري" من شركاء أوكرانيا حول العالم.

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "بهذا القرار، يخلق الاتحاد الروسي أساسا يُشرعن عمليته العسكرية القادمة ضد أوكرانيا مقوضا التزاماته الدولية".

وختم زيلينسكي بالقول: "لا يمكن للعالم ان يسمح بتكرار خطأ عام 2008 في جورجيا"، على حد تعبيره.