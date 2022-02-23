مسؤول أمريكي يوضح علاقة العقوبات على روسيا بأسعار الطاقة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على تقليل تأثر أسواق النفط الأمريكية بحزمة العقوبات التي تم الإعلان عنها ضد روسيا ردا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك) في شرقي أوكرانيا كـ"دولتين مستقلتين".

وأضاف المسؤول للمراسلين أن البيت الأبيض "تعمد أن تصيب آلام عقوباتنا الاقتصاد الروسي، وليس الاقتصاد الأمريكي".

وأضاف: "العقوبات لا تستهدف تعطيل تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، ونحن الآن ننفذ خطة، بالتنسيق مع مستهلكي ومنتجي النفط الرئيسيين، بشأن مصلحتنا الجماعية لتأمين استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

كان بايدن اعترف، في تصريحات سابقة، أن الأمريكيين قد يشهدون ارتفاعًا في أسعار الطاقة، وتعهد بأن إدارته تستخدم "كل أداة تحت تصرفنا" لمنع ارتفاع الأسعار.

وأشار المسؤول أيضًا إلى قرار وقف إنتاج خط أنابيب نورد ستريم 2 ، الذي يوصف بأنه "خط أنابيب بوتين الثمين" ، دليل على التكلفة الفادحة التي يتحملها الاقتصاد الروسي.

وأضاف المسؤول: "هذا الخط مغلق الآن، بعد مشاورات وثيقة للغاية مع ألمانيا."

وكان بوتين أنفق 11 مليار دولار لبناء خط الأنابيب الذي كان سيوفر عائدات بمليارات الدولارات كل عام.

ومع ذلك ، قالت الإدارة الأمريكية إن ارتفاع أسعار البنزين ليس النتيجة المباشرة لقرار إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 2 ، ولكن بسبب المخاوف من أن بوتين قد يستخدم إمدادات الطاقة كسلاح "لجعل العالم رهينة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن القرار المتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 2 يعمل على "تقليل إدمان أوروبا للغاز الروسي"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع الحلفاء لزيادة إمدادات الغاز من مصادر أخرى في محاولة لمعالجة النقص.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، حذر من ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي لأوروبا بعد إعلان ألمانيا، الثلاثاء، أنها ستوقف التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.