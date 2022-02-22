خريطة تظهر الشكل الذي قد يبدو عليه الغزو الروسي المحتمل.. وما الأسلحة التي تم نشرها؟

مع تهديد غزو روسي.. هكذا تبدو الحياة في الجبهة الأمامية في "نيويورك" أوكرانيا

"خجول ومتحفظ".. كوندليزا رايس عن بوتين نائب رئيس البلدية الذي أصبح رئيسًا لروسيا

لندن (CNN Business) -- أوقفت ألمانيا التصديق على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، بعد تصرفات موسكو في شرقي أوكرانيا، الاثنين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين: "فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، نحتاج إلى إعادة تقييم الموقف أيضًا فيما يتعلق بنورد ستريم 2 - Nord Stream 2. يبدو الأمر تكنوقراطيًا للغاية ولكنه خطوة إدارية ضرورية لوقف التصديق على خط الأنابيب".

تم الانتهاء من خط الأنابيب البالغ طوله 750 ميلًا في سبتمبر/ أيلول، لكنه لم يتلق بعد الشهادة النهائية من المنظمين الألمان. بدون ذلك، لا يمكن أن يتدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خط الأنابيب منذ الإعلان عنه في 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.

يمكن أن ينتج نورد ستريم 2 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. يمثل هذا أكثر من 50٪ من الاستهلاك السنوي لألمانيا.

ويمكن أن تصل قيمته إلى 15 مليار دولار لشركة غازبروم، الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تتحكم في خط الأنابيب.