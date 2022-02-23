نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد أناتولي انتونوف، سفير روسيا لدى أمريكا على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن لعقوبات ضد هيئات وشخصيات روسية، قائلا إن من شأن هذه العقوبات أن تؤذي الأسواق العالمية والأمريكيين العاديين.

جاء ذلك في منشور على صفحة السفارة الروسية على فيسبوك في ساعة مبكرة، الأربعاء، حيث قال السفير: "لا أتذكر يومًا واحدًا كانت فيه بلادنا تعيش دون أي قيود من العالم الغربي.. تعلمنا كيف نعمل في مثل هذه الظروف.. لن نبقى على قيد الحياة فحسب، بل نطور دولتنا أيضًا".

وأضاف: "لا شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تُستبعد الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بالعواقب الكاملة لارتفاع الأسعار".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بموسكو، فإن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تحل أي شيء، فقد تعلمت روسيا العمل والتطوير في ظل قيود".