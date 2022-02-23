دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن فرض عقوبات على روسيا وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمنطقتين انفصاليتين هما كونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، كدولتين مستقلتين، واصفا هذه الخطوة بأنها "بداية غزو روسي لأوكرانيا".

وفيما يلي تفصيل العقوبات التي أعلن عنها بايدن وفقا لبيان الخارجية الأمريكية:

1- عقوبات حظر كامل لمؤسستين ماليتين روسيتين هامتين. سيفرض وزير الخزانة عقوبات حظر كاملة على مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتين مملوكتين للدولة تقدّمان خدمات أساسية حاسمة لتمويل الكرملين والجيش الروسي، وهما فنيشيكونوم بنك (Vnesheconombank) وبرومسفياز بنك (Promsvyazbank) والشركات التابعة لهما. هاتان المؤسّستان والشركات التابعة لهما تمتلك، معا، أكثر من 80 مليار دولار من الأصول، وهي تموّل قطاع الدفاع الروسي والتنمية الاقتصادية. ونتيجة لإجراءات اليوم سيتمّ تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ويُمنع الأفراد والشركات الأمريكية من إجراء أي معاملات معهم، كما سيتمّ عزلهم خارج النظام المالي العالمي، ومنع وصولهم إلى الدولار الأمريكي.

2- حظر موسّع للديون السيادية، الذي يقيّد الأفراد والشركات الأمريكية من المشاركة في الأسواق الثانوية للديون الجديدة الصادرة عن البنك المركزي للاتحاد الروسي، وصندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي، ووزارة المالية في الاتحاد الروسي. وسيكون من نتائج هذا الحظر عزل الحكومة الروسية عن وسيلة رئيسية لجمع رأس المال لتمويل أولوياتها وزيادة تكاليف التمويل المستقبلية وحرمان روسيا من الوصول إلى الأسواق والمستثمرين الأمريكيين الرئيسيين.

3- حظر كامل للعقوبات المفروضة على خمسة أشخاص من النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، وهم ألكسندر بورتنيكوف (وابنه دينيس)، وسيرغي كيرينكو (وابنه فلاديمير)، والرئيس التنفيذي لشركة برومسفيازبانك بيتر فرادكوف. يستفيد هؤلاء الأفراد وأقاربهم بشكل مباشر من صلاتهم بالكرملين. وتمّ تحذير النخب الروسية الأخرى وأفراد أسرهم بأنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية ضدهم.

ولفت البيان إلى أنه "سيصدر وزير الخزانة اليوم توضيحا بأن أي مؤسسة في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي يمكن أن تكون هدفا لمزيد من العقوبات. تتمّ أكثر من 80٪ من معاملات العملات الأجنبية اليومية لروسيا على مستوى العالم بالدولار الأمريكي ويتمّ مداولة نصف التجارة الدولية لروسيا تقريبا بالدولار. وبهذا الإجراء الذي اتُّخِذ اليوم، لن تكون أي مؤسسة مالية روسية في منأى عن إجراءاتنا، بما في ذلك أكبر البنوك".