STC السعودية تنهي عمل متعاقد بعد تغريدات مسيئة وتوضح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة STC انهاء عمل متعاقد معها بعد تحقيقات أجرتها حول نشر تغريدات مسيئة قبل سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: "إشارة إلى البيان التوضيحي بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة من أحد الحسابات منذ سنوات، وبعد التقصي تبين أن الحساب لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة.."

وأضافت: "وعليه فقد صدر قرار للشركة المتعاقدة لإنهاء التعاقد مع المذكور وسوف يتم إحالة الموضوع للجهات المعنية، وتؤكد STC حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسئ له بأي شكل من الأشكال.."

ويذكر أن الشركة كانت قد نشرت تغريدة سابقة أكدت فيها أنه تجري تحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.."

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