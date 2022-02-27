نظام "جواز السفر الذهبي" ضمن 4 عقوبات جديدة على روسيا بعد غزو أوكرانيا

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نشر الأحد ، 27 فبراير / شباط 2022

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بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، السبت، اتخاذ 4 إجراءات بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وهذه الإجراءات الجديد تمثلت بما يلي، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض: