نظام "جواز السفر الذهبي" ضمن 4 عقوبات جديدة على روسيا بعد غزو أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، السبت، اتخاذ 4 إجراءات بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.
وهذه الإجراءات الجديد تمثلت بما يلي، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض:
- نلتزم أولا بضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام سويفت "SWIFT" مما يضمن فصل هذه المصارف عن النظام المالي الدولي وإلحاق الضرر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.
- نلتزم ثانيا بفرض إجراءات تقييدية تمنع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير عقوباتنا.
- ونلتزم ثالثا بالعمل ضد الأشخاص والكيانات الذين يسهلون الحرب في أوكرانيا وأنشطة الحكومة الروسية المسيئة. ونلتزم على وجه التحديد باتخاذ إجراءات للحد من بيع الجنسية – أو ما يسمى بجوازات السفر الذهبية – التي تتيح للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية أن يصبحوا مواطنين في بلداننا ويتمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا المالية.
- نلتزم رابعا بإطلاق فريق عمل عبر الأطلسي الأسبوع المقبل لضمان التنفيذ الفعال لعقوباتنا المالية من خلال تحديد أصول الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات، والموجودة ضمن ولاياتنا القضائية وتجميدها. ونحن ملتزمون ضمن هذا الجهد بتطبيق العقوبات وغيرها من الإجراءات المالية وتدابير الإنفاذ على مسؤولين ونخب روسية إضافية مقربة من الحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم وممكنيهم بغرض تحديد الأصول التي يمتلكونها في ولاياتنا القضائية وتجميدها. سنشرك أيضا حكومات أخرى ونعمل على اكتشاف حركة المكاسب غير المشروعة وتعطيلها وحرمان هؤلاء الأفراد من القدرة على إخفاء أصولهم في الولايات القضائية في مختلف أنحاء العالم.