الكونغرس يطالب بعقوبات أقسى على روسيا والروبل يفقد أكثر من نصف قيمته.. إليك تكلفة "رهان بوتين"

ألمانيا مستعدة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البنك المركزي الروسي، الإثنين، رفع الفائدة من 9.5% إلى 20% لتتمكن من مواجهة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وأصدر البنك المركزي الروسي بيانا أعلن فيه رفع الفائدة من 9.5% إلى 20%.

وقال البنك في بيانه: "لقد تغيرت الظروف الخارجية المحيطة بالاقتصاد الروسي بشكل حاد"، وتابع مبررا قراره: "رفع معدل الفائدة سيضمن ارتفاعا بمعدل الإيداع إلى المستويات المطلوبة لتعويض تدهور القيمة وزيادة التضخم والحماية من مخاطرهما".

وأردف البنك المركزي في بيانه: "هذا الأمر ضروري لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي وحماية مدخرات المواطنين من انخفاض القيمة".

يذكر أن الغرب فرض عقوبات صارمة لعزل روسيا اقتصاديا بسبب غزو أوكرانيا وكان أبرزها استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت".