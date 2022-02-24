قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم سيعمل على تحميل روسيا المسؤولية عن أعمالها، ويريد أعضاء الكونغرس عقوبات أشد من الولايات المتحدة وحلفائها. فماذا يمكن أن تكون؟

قد تكون ضوابط على الصادرات، والمزيد من العقوبات على النفط والغاز الروسي، والمزيد من عزل النظام المالي الروسي.

قطعت الولايات المتحدة روسيا من البنوك الغربية، فارضة عقوبات على مصرفين كبيرين، كما علقت ألمانيا مصادقتها على أنبوب "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا، في تحرك درامي، لأن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في أكثر من ثلث الغاز الطبيعي لديه.

لكن ضرب روسيا حيث يؤلمها بفرض عقوبات على قطاع الطاقة لديها قد يكون بثمن على الغرب، فهي من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز، والعالم مدمن على الصادرات الروسية.

وسيعني هذا في الاتحاد الأوروبي ارتفاع تكاليف تدفئة المنازل والطاقة. أما في الولايات المتحدة، سيعني هذا ارتفاع الأسعار في المضخات، ووصل السعر بالفعل إلى 3.54 دولار للجالون، والسعر في ازدياد.

لكن روسيا أيضًا تدفع ثمناً باهظًا، حيث انهارت البورصة الروسية بأكثر من 40٪، والروبل انخفض إلى رقم قياسي مقارنة بالدولار، خاسرًا أكثر من نصف قيمته.