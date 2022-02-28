(CNN Business)-- قالت شركة شل البريطانية، الاثنين، إنها تخطط للخروج من شراكاتها في رأس المال مع عملاق الطاقة الروسي الحكومي (جازبروم) في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا لبيان، تعتزم شركة شل الخروج من مشاريعها المشتركة مع شركة غازبروم والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك حصتها البالغة 27.5٪ في منشأة سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال، وحصتها البالغة 50٪ في شركة ساليم بتروليم ومشروع جيدن للطاقة. وأضاف البيان أن الشركة ستنهي مشاركتها في مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن، "لقد صدمنا الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة عمل عدواني عسكري أحمق يهدد الأمن الأوروبي".

وقال: "قرارنا بالخروج هو قرار نتخذه عن قناعة"، مضيفًا أنه "لا يمكننا - ولن نقف - أن نقف مكتوفي الأيدي. ينصب تركيزنا المباشر على سلامة شعبنا في أوكرانيا ودعم شعبنا في روسيا. في المناقشة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، سنعمل أيضًا من خلال الآثار التجارية التفصيلية، بما في ذلك أهمية تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا والأسواق الأخرى، بما يتوافق مع العقوبات ذات الصلة".

في نهاية 2021، كان لدى شل حوالي 3 مليارات دولار من الأصول غير المتداولة في هذه المشاريع في روسيا، وفقًا للشركة.

وقالت شل في البيان: "نتوقع أن يؤثر قرار بدء عملية الخروج من المشاريع المشتركة مع غازبروم والكيانات ذات الصلة على القيمة الدفترية لأصول شل في روسيا ويؤدي إلى انخفاض القيمة".