ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفض البيت الأبيض الدخول بـ"التفاصيل" حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكنه أكد أن هناك مناقشات على المستوى الدولي لمناقشة أي تقلبات قد تطرأ على أسواق الطاقة دون أن يكشف ما إذا كانت واشنطن طلبت من الرياض رفع إنتاجها من النفط.

وسئلت المتحدث باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين محمد بن سلمان وماكرون، خلال إيجاز صحفي حول الوضع في أوكرانيا.

وقالت ساكي: "حسنا بدون أن دخل في تفاصيل معينة لأن الأمر لن يكون بناءا لأهدافنا الشاملة، لقد تواصلنا... أعتقد أنكم تتذكرون أن بريت ماكغورك (منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وآموس هوكستين (المبعوث الخاص لوزرة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة) سافرا إلى المنطقة قبل أسابيع قليلة لإجراء مباحثات مع السعوديين وآخرين حول مواضيع عدة بما فيها الحرب في اليمن بالإضافة إلى الحاجة لمواجهة أي تداعيات على الأسواق العالمية وأسواق النفط العالمية والتي نتوقع أن تواصل الحدوث كنتيجة لغزو الرئيس بوتين".

وكرر الصحفي السؤال مرة أخرى عما إذا كانت أمريكا قد طلبت من السعودية رفع إنتاجها من النفط.

وأجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "مجددا، كان هناك مباحثات مستمرة حول الخطوات التي يمكن أن تخذها جميعا كمجتمع دولي للتعامل مع تقلبات السوق"، حسب قولها.

وكان قد أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال مع ماكرون الإثنين، على أن بلاده حريصة على "ستقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس)"، وفقا لوكاةل الأنباء السعودية الرسمية(واس).