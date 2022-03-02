آبل تعلن عن إجراءات ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا

اقتصاد
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شعار شركة آبل
Credit: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، توقفها عن بيع جميع منتجاتها في روسيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وقالت الشركة، في بيان، إنها "قلقة للغاية بشأن الهجوم الروسي وردا عليه أوقفت مؤقتا بيع جميع المنتجات في روسيا".

وأضافت آبل، في البيان، أنها أوقفت، الأسبوع الماضي، تصدير منتجاتها إلى قناة مبيعاتها في روسيا، وكذلك تم تقييد آبل باي والخدمات الأخرى.

وتابعت: "لم يعد تطبيقي روسيا اليوم وسبوتنيك متوفرتين في آبل ستور خارج روسيا، وكذلك تم تعطيل مؤشرات حركة المرور في خرائط أوكرانيا كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة المواطنين الأوكرانيين. "

ويأتي قرار شركة آبل في الوقت الذي تتعرض فيه شركات التكنولوجيا لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات ضد روسيا.

وطلبت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي من شركة آبل التوقف عن عرض متجر التطبيقات الخاص بها في روسيا.

وحذر خبراء من أن ذلك قد يضر بالمستخدمين الروس الذين يعارضون الكرملين و يعتمدون على الأدوات الغربية للتنظيم الاحتجاجات.

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