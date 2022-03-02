السعودية يمكنها التخفيف من وطأة ارتفاع سعر النفط.. لكن ماذا يجري؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- تجري عمليات بحث عالمية عن براميل النفط الاحتياطية مع انتقاد العقوبات لروسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا. لكن ليس من المتوقع أن تتدخل السعودية لملء الفراغ، على الأقل في الوقت الحالي.

ما يجري الآن: يمكن للمملكة أن تساعد في تخفيف أسعار النفط العالمية، التي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014. تمتلك السعودية القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، وفقًا لكلاوديو جاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للتحليل في “إنرجي ريستاد”.

لكن الحكومة السعودية قالت يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يجب أن تلتزم بخطتها لزيادة الإنتاج تدريجياً. وهذا يعني أن الأسواق لن تشعر بالارتياح لأن المستثمرين يتبارون لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

قال ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في شركة الأبحاث "إنرجي آسبكتس" إنهم "يريدون إبقاء رؤوسهم منخفضة".

خطوة للوراء: تصدر روسيا ما بين 4 ملايين و5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا. في حين أن العقوبات التي أعلنها الغرب لا تهدف إلى إلحاق الضرر بقطاع الطاقة في روسيا، فقد تخلت شركات النفط الكبرى عن مشاريعها في البلاد، وتجنب التجار الشحنات الروسية على الرغم من أنهم يتداولون بخصم كبير.

وقال برونز "الكثير من المشترين وبنوكهم وشركات الشحن الخاصة بهم كانوا حذرين لأننا ما زلنا ننتظر التفاصيل القانونية الكاملة للعقوبات التي تم الإعلان عنها علنا".

هذا يخلق مخاوف من وجود فجوة في العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تم تداول العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، في آخر مرة بالقرب من 108 دولارات للبرميل. في بداية العام، كان يتم تداولهم عند 78 دولارًا للبرميل تقريبًا، وما يقرب من 63 دولارًا للبرميل قبل عام.

يمكن للسعودية أن تتدخل، وكذلك دولة الإمارات، التي تمتلك 1.1 مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية، وفقًا لشركة "إنرجي ريستاد ".

لكن كل الدلائل تشير إلى أن منظمة "أوبك"، التي تجتمع يوم الأربعاء، ستستمر في إضافة 400 ألف برميل فقط من النفط يوميًا إلى السوق كل شهر بينما تنتظر لترى كيف ستنتهي الأزمة.

وقال غاليمبرتي من ريستاد "ما أظهرته أوبك حتى الآن هو عدم رغبتهم في اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات متقلبة."

يعتقد غاليمبرتي أن بعض المشترين - خاصة من الصين والهند - يمكن أن يعودوا بمجرد أن يكون هناك مزيد من اليقين بشأن تأثير العقوبات على صناعة الطاقة. قد تستمر بعض المصافي الأوروبية التي تم إنشاؤها لمعالجة الخام الروسي، والتي تعتمد على عقود طويلة الأجل، في تلقي كميات أيضًا.

وهذا من شأنه أن يضع ضغطًا أقل على دول مثل السعودية لتغيير مسارها، حتى لو واجهت ضغطًا مكثفًا من الغرب لتقديم المساعد، كما تحرص المملكة على تجنب إغضاب روسيا، حجر الزاوية لمجموعة المنتجين الأكبر المعروفة باسم أوبك +وفقا لبرونز الذي قال: "السياسة صعبة بالنسبة لكثير من أعضاء أوبك.. إنهم يرون أهمية في العلاقة الإستراتيجية مع روسيا.. لذا أعتقد من الناحية السياسية أنهم يرغبون حقًا في البقاء بعيدًا عن الاضطرار إلى الانحياز إلى أحد الجانبين."

تأثير المستثمر: يعد إحجام السعودية عن التدخل سببًا رئيسيًا وراء اعتقاد "وول ستريت" بأن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع إذا استمرت الحرب في أوكرانيا. رفع بنك غولدمان ساكس مؤخرًا توقعاته لسعر برنت لشهر واحد إلى 115 دولارًا للبرميل، وأقر بأن ذلك قد يكون متحفظًا.