نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تتصدر أخبار ارتفاع أسعار النفط بالعالم بمعدلات هي الأعلى منذ 2014 أبرز عناوين الأخبار في المنطقة والعالم، ولكن يقل الحديث عن سعر الغاز بالبوصات العالمية والذي قفز بنسبة 60% ليصل لأكثر من ضعف السعر الذي كان عليه، الجمعة الماضية.

وبنسبة الارتفاع هذه يصل سعر بيع الغاز بالجملة إلى 194 يورو (215 دولارا) لكل ميغاوات بالساعة.

وتتربع روسيا على رأس قائمة الدول التي تتمتع بأكبر احتياطات من الغاز الطبيعي بالعالم باحتياطات تقدر بـ48.9 تريليون متر مكعب تليها غيران بالمركز الثاني ثم قطر بالمركز الثالث.

ووفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك، تصدرت روسيا قائمة الدول الأعلى بمخزون الغاز الطبيعي لعام 2020، لتصل حجم احتياطياتها إلى 48.9 تريليون متر مكعب. وجاءت روسيا في المقدمة في قائمة الدول الأعلى بصادرات الغاز الطبيعي ليصل حجم صادراتها لعام 2020 إلى 199.9 مليار متر مكعب.

وشملت قائمة الدول الأكثر استيرادًا لحصة الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي لعام 2020، ألمانيا ,(%16) وإيطاليا (%12) ,وبيلاروسيا ,(%8) وفرنسا ,(%8) و تركيا ,(%6) ودول أخرى.

وفقًا لأليكس فرولي، محلل الاسواق في إندبندنت كومودتي إنتليجنس سيرفيسز، فإن الغاز الطبيعي الروسي مستمر بالتدفق إلى أوروبا، لكنه لفت إلى أن هناك "الكثير من عدم اليقين والقلق بشأن الكيفية التي يمكن أن تتغير بها الأشياء".