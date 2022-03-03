هل ستفرض أمريكا عقوبات على قطاع النفط الروسي؟ .. البيت الأبيض يوضح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد سيدريك ريتشموند كبير مستشاري البيت الأبيض، الأربعاء، أن "كل شيء مطروح على الطاولة" أمام الإدارة الأمريكية للرد على الهجوم الروسي على أوكرانيا بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي، ولكن ريتشموند أوضح عدم وجود استعدادات لفرض مثل هذه العقوبات حاليا.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض، في مقابلة مع آنا كابريرا مراسلة شبكة CNN : "عندما تتحدث عن النفط، فإنك تتحدث عن زيادة الألم في منازل الأمريكيين ورفع أسعار الطاقة والنفقات اليومية".

وأضاف: "العقوبات ننظر إليها بالتأكيد، ولكن لا يوجد شيء نحن على استعداد للقيام به الآن لكنني أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) كان واضحا للغاية عندما قال إن كل شيء مطروح على الطاولة وأنه غير مستعد لسحب أي شيء من عليها".

وسلط ريتشموند الضوء على مقترحات إدارة بايدن بشأن المناخ، والتي قال إنها "ستخفض أسعار الطاقة للأسرة الأمريكية المتوسطة بمقدار 500 دولار شهريا" ، مشيرا إلى أن مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" الذي قدمته الإدارة الأمريكية من شأنه "تقليل النفقات اليومية للأمريكيين"، وأعرب عن أمله في تمرير مشروع القانون المعطل في مجلس الشيوخ.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض: "الهدف هو مساعدة الأمريكيين في تقليل نفقاتهم اليومية، وفي نهاية الشهر، عندما يحسبون فواتيرهم، سيكونون قادرين على دفعها".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الطريقة التي تساعد العائلات على التأقلم مع ارتفاع أسعار الطاقة."